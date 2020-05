Covid-19 in Italia: i guariti superano gli attualmente positivi

I dati relativi all'andamento del coronavirus in Italia aggiornati dalla Protezione Civile nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio.

Malgrado la fine delle conferenze stampa, la Protezione Civile prosegue nel suo lavoro di aggiornamento sull’andamento del coronavirus in Italia. I dati di ieri parlano di 213.013 casi totali dall’inizio della pandemia, con un incremento di 1.075 nuovi casi, mentre il totale degli attuali positivi è di 98.467. Prosegue, nel frattempo, il calo dei ricoverati in terapia intensiva, 1.427 pazienti in tutto, e dei ricoveri in ospedale, 16.270.

La Fase 2 in Italia quindi comincia con un continuo calo dei positivi attuali e un contestuale aumento dei guariti, ma il numero dei decessi è ancora alto. Oltre 200 morti nella giornata di ieri, numero che avvicina il totale ai 30 mila deceduti. Questi, invece, i dati relativi all’andamento del coronavirus oggi, particolarmente positivi perché per la prima volta il numero di guariti, oltre 8 mila, supera quello degli attualmente positivi, ma fa riflettere anche il dato relativo ai decessi, particolarmente alto: oltre 300 casi. Si dovrà capire, tuttavia, se si tratti di un riconteggio rispetto ai morti comunicati precedentemente in alcune regioni, come già avvenuto il 2 maggio, o se siano i dati effettivi.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 214.457, con un incremento rispetto a ieri di 1.444 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 91.528, con una decrescita di 6.939 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.333 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri. 15.769 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 501 pazienti rispetto a ieri.

74.426 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 369 e portano il totale a 29.684. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 93.245, con un incremento di 8.014 persone rispetto a ieri. Il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.753 in Lombardia, 14.858 in Piemonte, 8.391 in Emilia-Romagna, 6.789 in Veneto, 5.088 in Toscana, 4.433 nel Lazio, 3.306 in Liguria, 3.236 nelle Marche, 2.903 in Puglia, 2.340 in Campania, 2.201 in Sicilia, 1.791 in Abruzzo, 982 nella Provincia autonoma di Trento, 962 in Friuli Venezia Giulia, 644 in Calabria, 623 in Sardegna, 579 nella Provincia autonoma di Bolzano, 179 in Molise, 172 in Basilicata, 171 in Umbria e 127 in Valle d’Aosta.