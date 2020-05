Rsa San Giovanni La Punta, terzo tampone negativo per ospiti e operatori

Il risultato della terza tornata di tamponi è arrivato dall’Asp, che in queste settimane ha monitorato attentamente la situazione e che conferma la definitiva guarigione di ospiti e personale sanitario.

Sarebbe definitivamente scongiurato il rischio di un focolaio nella Rsa di San Giovanni La Punta, dove i risultati del terzo tampone sono stati tutti negativi. A comunicarlo sulla propria pagina Facebook è il sindaco della cittadina etnea, Antonino Bellia. I tamponi sono stati eseguiti nei confronti dei 13 ospiti della casa di riposo e di 4 operatori sanitari, mentre gli ospiti deceduti dopo il trasferimento in ospedale sono complessivamente sei.

“Una notizia che riporta un po’ di serenità non soltanto per le persone coinvolte ma anche per i tanti che temevano un possibile focolaio con conseguenze drammatiche per l’intera comunità – commenta il primo cittadino –. Adesso con la Fase 2 appena iniziata non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma continuare responsabilmente a mettere in atto tutte le norme igieniche e comportamentali che in questi mesi ci hanno permesso di contenere il contagio del virus”.

La pandemia, infatti, non è ancora sconfitta, come conclude il sindaco lanciando un monito ai concittadini: “Non affolliamo i negozi, le strade, manteniamo il distanziamento sociale, indossiamo le mascherine. Non è ancora tutto finito”.