Etna, Musumeci sulle escursioni: “Turismo naturalistico può ripartire subito”

In questi giorni sono stati montati i pannelli luminosi informativi lungo i percorsi del Vulcano per consentire le escursioni in sicurezza. In tale occasione, il presidente Musumeci si è soffermato sulla possibilità che il turismo naturalistico riapra prima degli altri.

Sono stati ultimati i lavori che riguardavano l’installazione di pannelli luminosi informativi collocati nelle zone ad alta quota. Turisti ed escursionisti, così, potranno trovare informazioni sull’attività del vulcano e le direttive emanate dalla Protezione Civile. Saranno dei pannelli continuamente connessi, in modo da poter fornire ogni aggiornamento su tutto quello che riguarda Montagna. Nel corso di tale occasione, inoltre, il governatore della Regione si è soffermato sulla possibilità che le escursioni ripartano prima del previsto. Senza pronunciarsi, tuttavia, sulle date.

“Anche se siamo ancora in una fase di blocco delle escursioni, a causa dell’epidemia in corso non ci siano fermati – ha dichiarato il Presidente della Regione Musumeci -. È stata completata la segnaletica, in modo tale che quando avverrà la riapertura e si potrà tornare, gradualmente, a uscire noi saremo già pronti. Come ho evidenziato al premier Conte, durante una delle riunioni della Cabina di regia tra governo e Regioni, della quale faccio parte insieme ai colleghi della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, quello naturalistico è uno dei segmenti del turismo che può ripartire subito, perché non prevede assembramenti e si svolge all’aperto. Noi siamo pronti”.