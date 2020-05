Sicilia: sì allo spostamento nelle seconde case, ma con alcune limitazioni

In vista della Fase 2, Musumeci ha emesso l'ordinanza regionale per le misure da tenere, in rispetto del Dpcm del 26 aprile. Sarà possibile spostarsi di residenza per il cambio stagionale.

L’ordinanza regionale in data 30 aprile per la grande riapertura dell’Isola, in vista della Fase 2: dal 4 al 17 maggio si avvierà questa graduale ripartenza delle attività produttive e sociali, nel rispetto delle predisposizioni emesse dal Governo nazionale, ma con alcune forzature.

Tra queste misure è prevista quella in merito allo spostamento nelle seconde case. L’ordinanza, emessa ieri dalla Regione siciliana e firmata dal governatore Nello Musumeci, recita: “Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento ‘stagionale’ nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi“.

Dunque è prevista la possibilità di iniziare il trasferimento nei domicili secondari, in vista anche dell’arrivo del periodo estivo, a patto che non si faccia la spola con l’abitazione principale. La misura prevede inoltre lo spostamento esclusivamente all’interno della Regione. Inoltre, è implicito l’evitare assembramenti e riunioni di famiglia.