Covid-19, il bollettino del Primo Maggio: in leggero aumento i nuovi casi

I casi di coronavirus in Italia nell'aggiornamento della Protezione civile dell'1 maggio. Ancora in calo la curva dei contagi, mentre diminuisce il numero di decessi rispetto a ieri.

Inizia oggi il mese di maggio, quello in cui, dopo due mesi di quarantena, l’Italia entra ufficialmente nella “Fase 2”. Da diverse settimane i dati relativi al coronavirus sono incoraggianti e hanno consentito al governo di varare una fase più distensiva di allentamento delle misure prese finora per prevenire il contagio. Saranno, tuttavia, settimane cruciali per capire se si potrà procedere a ulteriori aperture o si dovrà tornare indietro.

Questo il bollettino diffuso dalla Protezione civile relativo all’emergenza coronavirus oggi, Primo Maggio. Nelle ultime 24 ore è diminuito leggermente il numero di decessi rispetto a ieri, arrivando a quota 269 (ieri 285), mentre il totale dall’inizio della pandemia è di 28.236 morti a causa del COVID-19.

In diminuzione anche il dato relativo al numero degli attualmente positivi, diminuito di 608 unità rispetto al 30 aprile, arrivando oggi a 100.943. A livello generale, i casi di persone colpite dal virus è complessivamente di 207.428 persone, mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.965 (ieri 1.872).

Per quanto riguarda i ricoveri, si trovano in terapia intensiva oggi 1.578 persone, 116 meno di ieri. Gli ospedalizzati in ricovero con sintomi sono 17.569, 580 meno di ieri. Il resto dei casi positivi, la maggior parte, si trova in isolamento domiciliare, con contagi pari a 81.796 persone (+88 rispetto a ieri).

In diminuzione rispetto a ieri i guariti. Dopo il numero record annunciato ieri, pari a 4.693 persone, oggi i guariti sono 2.304, per un totale di 78.249 persone che hanno superato la malattia. Infine, ancora molto alto, in leggero aumento rispetto a ieri, il numero di tamponi effettuati, pari a 74.208 test. Il rapporto tra nuovi casi e tamponi fatti, quindi, è del 2,6%, vale a dire un nuovo paziente positivo ogni 37,8 tamponi.