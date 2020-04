Bollo auto, niente pagamento per il 2020: ecco chi potrà beneficiarne

Ecco chi non dovrà più pagare il bollo auto per il 2020: tre le categorie coinvolte nell'emendamento da poco approvato all'Ars.

C’è il via dall’Assemblea regionale siciliana all’esenzione del bollo auto, una manovra attesa da tanti siciliani e inserita all’interno della manovra finanziaria in fase di approvazione oggi. L’emendamento è stato infatti approvato all’interno della discussione in atto a Palazzo dei Normanni.

Non dovranno pagare il bollo auto, quindi, i possessori di autovetture sino a 53 Kilowatt che non superino i 15 mila euro annui di reddito familiare. Costoro saranno quindi esentati dal pagamento, assieme alle autovetture che indipendentemente dai Kilowatt hanno più di dieci anni di vita. Infine, vengono esentate anche le vetture di proprietà di Associazioni di volontariato e Onlus.