Finanziaria: 1000 euro ai sanitari coinvolti nell’emergenza Covid-19

Prime approvazioni della manovra Ars. Ecco tutte le categorie a cui sono rivolti gli aiuti già approvati in aula.

Nella serata di ieri sono stati approvati in aula alcuni importanti articoli riguardanti la manovra economica. Oggi il voto della Finanziaria alle 11. Come riportato da Repubblica, ecco un elenco di alcune delle norme già varate:

Bonus ai sanitari

Previsto un bonus di mille euro a tutti i sanitari, medici, infermieri, operatori e addetti 118, coinvolti nell’emergenza Coronavirus. Si legge nel testo “in conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza COVID-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale“.

Borse agli specializzandi

“Abbiamo approvato un emendamento che consentirà di specializzare un numero maggiore di medici. Una risposta alle gravi carenze di organico dei presidi di emergenza urgenza che appaiono più gravi in momenti di grave crisi epidemiologica come quella che stiamo vivendo. Aumentare del 30 per cento le borse di specializzazione di area medica riservate alla chirurgia d’urgenza, così come previsto all’articolo 5 della legge di stabilità, è la prima risposta della politica ad un settore di primaria importanza in questo momento cosi difficile in cui più si avverte la mancanza di medici”, dichiara Anthony Barbagallo (PD).

Imprese riconvertite

Istituito un fondo di 40 milioni “presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e finalizzato alle imprese con sede legale nell’isola che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi“.

Assegno dipendenti Ipab

Ai lavoratori delle II.PP.A.B. le cui attività istituzionali hanno subito un’interruzione a causa delle misure di contenimento dei contagi corrisponderà su base mensile, l’importo di 700 euro a titolo di anticipo per le ultime sei mensilità arretrate. La medesima somma verrà corrisposta anche ai dipendenti delle II.PP.A.B impegnati con mansioni riconducibili a prestazioni sociosanitarie nell’assistenza agli anziani.

Pacchetto per formazione e scuola

Approvato un pacchetto da 120 milioni per l’istruzione. Alle scuole paritarie della Sicilia “del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, di ogni ordine e grado, che abbiano proceduto con propria determinazione alla riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori“. “Per l’implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastrutturazione digitale, nonché per l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro“.

Aiuti per i fuori sede

“Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario ‘una tantum’, nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell’ articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU“.

Sostegno alle Università

Sono stati disposti diversi aiuti per gli atenei. “Alle Università con sede in Sicilia che nell’anno accademico 2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti nell’anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all’estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2020-2021“.

Per asili nido pubblici e privati

Non mancano gli aiuti anche per le scuole dell’infanzia. “A valere sulle risorse di cui al comma 15 gli assessorati del lavoro, famiglia e politiche sociali e dell’istruzione e della formazione professionale sono autorizzati rispettivamente alla spesa di 1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e alla spesa di 1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni, sia pubbliche che private, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell’emergenza COVID-19 e alla correlata sospensione dell’erogazione delle rette“.

Fondo per i Comuni

Approvato l’articolo 1 sul fondo ai comuni ma con alcune riserve per le stabilizzazioni dei precari negli enti in dissesto e i fondi per i Comuni delle isole minori. Lo stanziamento è uguale a quello dello scorso anno, circa 350 milioni: ma ben 130 milioni restano congelati in attesa di un accordo con lo Stato. Approvato l’emendamento di Fava sul fondo per le iniziative di bilancio partecipato che vale 2 milioni.

Supporto allo sport

Le società sportive che già ricevono fondi dalla Regione, sia professionistiche sia dilettanti, otterrano comunque gli stessi finanziamenti dello scorso anno anche se non hanno svolto attività a causa dell’emergenza Coronavirus.

Oasi Troina

Il contributo per la struttura di assistenza ai disabili mentali passa da 4 a 5 milioni, non senza remore da parte di Fratelli d’Italia, contraria perchè il milione aggiuntivo sarebbe sottratto ai fondi per il turismo. Soddisfatto invece il Pd: “In un momento così difficile – afferma il capogruppo Giuseppe Lupo – è giusto che il Parlamento siciliano dimostri concreta solidarietà e vicinanza agli ospiti ed al personale dell’Oasi di Troina, una struttura impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria Covid-19. È stato un voto libero di un emendamento da noi proposto che va oltre gli schieramenti politici, e di questo ringrazio tutti i colleghi che hanno votato a favore”.

Pip e precari

A incentivare l’uscita dal bacino dei Pip, stanziati 450 mila euro; 1,3 milioni destinati ai precari dei cantieri di servizio di Enna e Caltanissetta.