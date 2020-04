Catania, piazza Duomo è solo pedonale: deviati anche gli AMT

Già da sabato verranno eliminati gli attraversamenti degli autobus Amt a piazza Duomo. Il sindaco Salvo Pogliese parla di una conquista collettiva, che crea un unicum pedonale da via Dusmet alla Collegiata.

“Piazza Duomo completamente pedonalizzata è una conquista collettiva di straordinario valore che offriamo alla città nella sua ripartenza, dopo questi mesi di forzata chiusura in cui non abbiamo smesso di lavorare con determinazione e sobrietà nell’interesse dei cittadini e di una città più moderna”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese dopo aver dato le ultime disposizioni per i provvedimenti dell’Ufficio Traffico Urbano che obbligano, già da sabato mattina, la deviazione delle linee Amt dai percorsi precedenti, evitando così l’attraversamento di piazza Duomo per raggiungere il capolinea di piazza Borsellino. L’interdizione ai bus Amt, peraltro, è stata positivamente sperimentata nei giorni festivi e il sabato pomeriggio già da tre mesi, quando la giunta Pogliese su proposta dell’assessore Pippo Arcidiacono varò il piano di pedonalizzazione del centro storico cittadino.

In piazza Duomo, dunque, viene definitivamente istituita l’interdizione della circolazione a tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di soccorso in urgenza ed emergenza e di quelli motivatamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.

Va ricordato che negli ultimi giorni sono state sistemate fioriere e dissuasori agli accessi nella piazza col simbolo del Liotru di Porta Uzeda, via Vittorio Emanuele e ora anche su via Garibaldi, strada quest’ultima che verrà anch’essa liberata fino a via Spadaro Grassi.

“Ci eravamo ripromessi e lo stiamo attuando – ha spiegato il sindaco – di realizzare con gradualità visto che su questo fronte a Catania si partiva da zero, un piano di pedonalizzazioni per recuperare spazi effettivi destinati alla vivibilità totale del nostro meraviglioso centro storico, secondo una precisa pianificazione varata lo scorso 24 gennaio, con un puntuale riordino di un preesistente sistema frammentario e incoerente”. Continua così il primo cittadino catanese: “Con piazza Duomo si completa un unicum pedonale che parte da via Dusmet e arriva fino alla Collegiata; ma voglio ricordare anche l’effettiva chiusura alle auto di via Crociferi e quella di piazza Dante. L’assessore Arcidiacono insieme ai tecnici comunali sta lavorando anche per la zona del Castello Ursino per contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e a breve definiremo anche per quello straordinario spazio di valore storico ambientale i nuovi interventi di pedonalizzazione”.

Il sindaco Pogliese, nel rendere noto il contenuto del provvedimento di interdizione completa di Piazza Duomo ai mezzi pubblici e privati di ogni genere, ha reso noto di avere compiuto diversi sopralluoghi insieme al presidente dell’Amt Bellavia, a garanzia della funzionalità dei percorsi delle linee urbani che verranno aggiornati, salvaguardando i servizi di trasporto pubblico per la pescheria e le connessione del centro cittadino con le zone più lontane come Librino, Zia Lisa, Nesima e Monte Pò.