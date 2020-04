Catania, pedonalizzazione centro storico: nuove fioriere in piazza Duomo

Le fioriere sono state collocate per bloccare l'accesso alle auto in piazza Duomo.

Alcune fioriere, al fine di limitare l’accesso alle automobili, sono state sistemate in piazza Duomo, nell’angolo tra le vie Vittorio Emanuele e via Merletta, allo scopo di interdire ogni transito di mezzi nell’area pedonale nel cuore del barocco cittadino.

Il provvedimento ha lo scopo di rendere ancora più effettiva la zona destinata solo ai pedoni, che fa seguito ai dissuasori che due mesi addietro erano stati posti all’ingresso di Porta Uzeda. In questo modo, gli unici accessi a piazza Duomo non bloccati fisicamente, riguardano solo il percorso obbligato dei bus urbani a metano o di piccola dimensione (eccetto sabato pomeriggio e festivi in cui l’impedimento al transito vale anche per i bus Amt), che attraversano davanti palazzo dei Chierici, da via Garibaldi diretti verso via Vittorio Emanuele e viceversa.

L’amministrazione Comunale nel ricordare che dalla chiesa Collegiata fino a Porta Uzeda è tutta un’area esclusivamente destinata ai pedoni, ha reso noto che nei prossimi giorni riprenderà l’esecuzione del piano di pedonalizzazione già deliberato dalla Giunta Pogliese lo scorso 24 gennaio; provvedimento che ha già prodotto il riordino di una coerente segnaletica di pedonalizzazione oltre che nell’area di via Etnea che sfocia in piazza Duomo, anche in piazza Dante e in altre vie cittadine.

Anche in vista della ripresa degli spostamenti, il Comune si appella alla collaborazione degli automobilisti a percorrere strade alternative al centro storico, per salvaguardare spazi comuni come avviene in tutte le città europee, senza necessità di ricorrere ad azioni repressive, che saranno rese ancora più incisive.