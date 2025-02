Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati legati ai furti di veicoli, è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato un’auto in pieno centro storico a Catania. Il furto è avvenuto nei pressi della Basilica Collegiata, in via Etnea, dove il ladro ha abbandonato la sua bicicletta e uno zaino sospetto. Il pacco ha destato l’attenzione degli agenti della Digos, che hanno richiesto l’intervento degli artificieri per escludere la presenza di esplosivi.

Inseguito e bloccato

Mentre venivano effettuati i controlli di sicurezza, gli agenti hanno ricostruito il percorso dell’auto rubata grazie alle telecamere di sorveglianza. Il veicolo è stato localizzato in piazza Borsellino e poi in via Plaia, dove il 33enne è stato individuato accanto alla vettura. Alla vista della polizia, ha tentato di sottrarsi all’arresto con calci e gomitate, ferendo un agente.

Strumenti da scasso e arresto in flagranza

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel suo zaino diversi strumenti di effrazione, tra cui forbici in lamiera, chiavi inglesi e un cacciavite a punta americana. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e sottoposto a processo per direttissima, al termine del quale è stato posto agli arresti domiciliari.