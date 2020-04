Concorso INPS 2020: bando in arrivo nelle prossime settimane

Concorso INPS – L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha in programma un importante incremento dell’organico, con l’inserimento di almeno 1869 risorse. La procedura concorsuale per reclutare le figure da assumere sarà bandita nelle prossime settimane.

Si tratta di un importante piano di inserimenti previsto dal bilancio preventivo dell’ente per quest’anno. Il programma assunzionale è finalizzato al rafforzamento delle risorse umane dell’Istituto al fine di garantire una dotazione organica più adeguata per svolgere al meglio le funzioni sempre crescenti che è chiamato a svolgere, quali la gestione delle misure del Reddito di Cittadinanza e della Quota 100.

Inoltre, i nuovi assunti consentiranno il turnover del personale e la sostituzione dei dipendenti dell’ente andati in pensione, in linea con il documento relativo al piano di fabbisogni del personale INPS. Sono almeno 1.869 i lavoratori da assumere, che saranno reclutati appunto mediante il bando di concorso in arrivo, ma si prevede che il numero delle risorse da reclutare salirà a 2.000.

POSTI A CONCORSO

Stando al piano assunzionale INPS, la maxi campagna di recruiting sarà rivolta alle seguenti figure:

n. 1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici;

n. 40 medici;

n. 15 professionisti area legale.

Sono previste anche 527 progressioni verticali di carriera.

CONCORSO INPS: REQUISITI

Considerando le figure richieste, con ogni probabilità il concorso per le assunzioni INPS sarà rivolto a laureati. Ad esempio, per il profilo di consulente di protezione sociale, se i requisiti saranno in linea con quelli richiesti per l’ultimo bando INPS uscito per questa figura, probabilmente sarà necessario aver conseguito una delle seguenti lauree:

Finanza, Ingegneria Gestionale, Relazioni Internazionali; Scienze dell’Economia, Scienze della Politica, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura, Scienze Economico Aziendali, Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo; Scienze Statistiche, Metodi per l’Analisi Valutativa dei Sistemi Complessi, Statistica Demografica e Sociale, Statistica Economica Finanziaria ed Attuariale, Statistica per la Ricerca Sperimentale, Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; Servizio Sociale e Politiche Sociali, Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Sociologia e Ricerca Sociale, Sociologia, Metodi per la Ricerca Empirica nelle Scienze Sociali; Studi Europei, Giurisprudenza, Teoria e Tecniche della Normazione e dell’Informazione Giuridica.

Stando alle informazioni diffuse, sembra che non sarà richiesta una certificazione per la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Per conoscere i requisiti effettivamente richiesti ai candidati per partecipare al nuovo bando INPS in uscita e l’eventuale disponibilità di posti per diplomati occorre tuttavia attendere l’uscita dell’avviso pubblico di selezione.

CONCORSO INPS: PROVE D’ESAME

Il concorso in uscita è per titoli ed esami. Sulla base dei precedenti concorsi pubblici INPS banditi è ipotizzabile che, oltre alla valutazione dei titoli, i concorrenti dovranno superare le seguenti prove:

prova preselettiva, mediante la somministrazione di domande a risposta multipla di logica, lingua inglese, informatica, cultura generale e a carattere psicoattitudinale;

uno o più prove scritte;

colloquio.

Le materie oggetto delle prove scritte e orali saranno dettagliatamente indicate nel bando.

DOMANDA

Generalmente i concorsi banditi dall’INPS prevedono la presentazione delle domande di partecipazione in via telematica, tramite l’applicazione ConcorsINPS, raggiungibile dal portale web dell’Istituto.