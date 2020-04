Cerco lavoro Catania: posizioni aperte per laureati e diplomati

Cerco lavoro Catania – Farlo in queste ultime settimane non è un’impresa che si compie a cuor leggero, considerata la crisi economica e l’inevitabile carenza di posizioni lavorative disponibili. Non bisogna, tuttavia, lasciarsi scoraggiare ma, al contrario, essere pazienti ed esaminare le offerte con attenzione. LiveUnict ha, quindi, selezionato per voi alcune offerte di lavoro Catania aperte per diplomati e laureati.

Cerco lavoro Catania: insegnante di russo

DigitalGUT, società specializzata nella ricerca e selezione online, ricerca per azienda cliente un insegnante di russo con i seguenti requisiti:

diploma di istruzione secondaria superiore oppure Laurea triennale nuovo ordinamento;

laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento;

conoscenza approfondita della lingua russa

Per candidarsi è necessario visualizzare l’offerta di lavoro sul sito Linkedin e inviare Curriculum Vitae.

Cerco lavoro Catania: risorse per eventi

EMMEVI’ Marketing, società di direct marketing, ricerca figure professionali per svolgere attività lavorative di marketing face to face nella città di Catania. Si ricercano giovani, anche senza esperienza, motivati e con voglia di mettersi in gioco. Si offrono grandi opportunità di viaggiare, divertirsi e guadagnare, nonché di crescere professionalmente.

Requisiti richiesti:

Propensione a lavoro a contatto con la clientela;

Ottime doti comunicative;

Capacità di team working.

Per inviare la propria candidatura è necessario visualizzare l’offerta sul sito LInkedin.

Cerco lavoro Catania: addetto/a alla logistica

Per azienda cliente, importante struttura sanitaria privata, Adecco ricerca un/una addetto/a logistica e acquisti. La risorsa, da inserire in un percorso formativo nell’ambito dell’area acquisti e logistica, in affiancamento al Tutor, dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Pianificazione degli approvvigionamenti in linea con il budget annuale e con le previsioni di consumo e dei dati storici;

Gestione delle attività di procurement e della negoziazione degli accordi con i fornitori;

Monitoraggio dei costi e dei trend di mercato identificando azioni per il miglioramento della performance anche attraverso il collegamento con le altre funzioni aziendali;

Individuazione di KPI di processo, loro monitoraggio ed analisi degli scostamenti per l’individuazione di azioni correttive (esempio On Time Delivery e Quality Rating)

Definizione e gestione delle azioni per il miglioramento continuo della gestione del magazzino e delle scorte.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Gestionale o Economia

Due anni di esperienza nell’area acquisti e logistica, preferibilmente nel settore medicale

Si offre contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario visitare la sezione lavoro di Linkedin.