Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania in azione sull’autostrada Catania-Messina per via di un’autocisterna ribaltata. Il mezzo pesante, carico di ossigeno liquido sarebbe finito fuori dall’A18, tra Riposto e Giardini Naxos.

Sul posto il personale operativo del distaccamento di Riposto e la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico). Il conducente dell’automezzo, ferito, è stato già trasportato in ospedale. Attualmente l’intervento è ancora in atto.