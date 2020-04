Come scrivere CV in inglese: workshop gratuito e online

Come si scrive un CV in inglese? Scoprilo grazie al workshop gratuito e online organizzato da Campus Athena: trucchi, consigli e strategie utili per te.

Come scrivere un CV in inglese? Quante volte ti sei fatto questa domanda, senza sapere da dove partire? Al giorno d’oggi avere un curriculum in inglese è una cosa più comune di quanto tu possa pensare, ed è per questo che, se vuoi essere competitivo nel mondo del lavoro, devi averne uno che sia ben scritto.

Puoi scoprire come realizzarne uno, partecipando al workshop gratuito e online organizzato da Campus Athena. Una docente madrelingua e qualificata ti mostrerà come realizzare il tuo curriculum vitae e una cover letter in lingua inglese, fornendoti consigli e strategie utili per migliorare la tua presentazione.

Il workshop si svolgerà lunedì 27 aprile 2020 alle 18.00, in collegamento attraverso la piattaforma Zoom. Chi è interessato a sfruttare questa opportunità, dovrà inviare la propria richiesta di partecipazione all’indirizzo email info@campusathena.it; nell’email occorre specificare i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. Dopo l’iscrizione, i partecipanti riceveranno un’email con tutte le informazioni necessarie per collegarsi online.

Perché partecipare a un workshop su come scrivere CV in inglese? Nel caso in cui te lo stessi ancora chiedendo, il curriculum vitae non è solo un documento che attesta le tue capacità e le tue esperienze professionali, ma è un vero e proprio bigliettino da visita per le aziende.

Avere un CV in inglese non è un’opzione da tener a mente solo se si vuol lavorare all’estero, ma può essere un asso nella manica anche per chi vorrebbe lavorare in Italia. Possedere un CV in inglese dimostra di avere una delle competenze più richieste dal mercato del lavoro: la conoscenza adeguata di una lingua.

Scrivere un curriculum efficace in inglese non è come realizzarne uno in italiano. Probabilmente stai già iniziando a chiederti come si dice questa o quella parola, come “maturità”, “laurea”, “master universitario”, “dottorato di ricerca” e così via.

Se non sai come scrivere un CV in inglese, questo è solo l’inizio, perché ci sono molte altre espressioni che ti potrebbero sembrare corrette e che invece devono essere assolutamente sostituite da phrasal verbs e costruzioni tipicamente inglesi.