Covid-19 in Sicilia: il punto sui contagi a Catania e nelle altre province

L'aggiornamento di oggi, domenica 19 aprile 2020, sull'andamento dei contagi provincia per provincia. Ecco, nel dettaglio, i dati diffusi anche oggi dalla Regione Siciliana.

Stabile la curva dei contagi in Sicilia: il Coronavirus non si ferma ma sembra aver subito un importante rallentamento, che potrebbe portare, nelle prossime settimane, a un significativo calo in attesa delle graduali riaperture.

La Regione Siciliana ha già diffuso per la giornata di oggi, domenica 19 aprile 2020, i dati relativi all’andamento dei contagi in tutta la Sicilia: si conferma il trend dei giorni scorsi. Ma vediamo adesso i dati provincia per provincia, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (15, 15, 10); Catania, 633 (103, 80, 70); Enna, 318 (172, 29, 25); Messina, 396 (128, 52, 41); Palermo, 346 (71, 45, 26); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 97 (63, 68, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Per una consultazione più ampia dei dati regionali, si rimanda alle infografiche a cura di LiveUnict, aggiornate giornalmente dall’inizio della pandemia.

