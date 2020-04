Protezione Civile, stop a conferenza stampa quotidiana: sarà due volte a settimana

L'appuntamento non sarà più quotidiano, ma si terrà comunque e i dati verranno comunicati giornalmente. Le ragioni del cambiamento sono state spiegate dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Diventata ormai un appuntamento giornaliero per migliaia di italiani, la conferenza stampa della Protezione Civile quotidiana ha segnato il periodo della quarantena, dai giorni più cupi in cui il numero di decessi e di nuovi casi positivi era tremendamente alto, agli ultimi giorni, in cui i nuovi guariti sono aumentati e i casi positivi diminuiti. La conferenza, però, da giornaliera diverrà solo bisettimanale, anche se i dati verranno comunque trasmessi giornalmente.

A comunicarlo è stato lo stesso capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “I dati sanitari – ha spiegato – ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa“. La conferenza stampa, dunque, diventa bisettimanale e si terrà lunedì e giovedì, allo stesso orario attuale.