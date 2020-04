Covid-19 in Sicilia, raggiunti 600 casi a Catania: i numeri di oggi per provincia

L'aggiornamento quotidiano sui contagi da Coronavirus nelle province siciliane: a Catania superati i 600 casi positivi.

Prosegue su una linea abbastanza stabile l’andamento dei contagi in Sicilia: appena qualche decina di nuovi casi in più per provincia. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus sull’Isola come comunicati dalla Regione Siciliana.

La divisione degli attuali positivi nelle varie province è la seguente:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 115 (14, 13, 10);

Catania, 600 (121, 70, 65);

Enna, 292 (174, 25, 24);

Messina, 370 (133, 48, 38);

Palermo, 330 (71, 44, 25);

Ragusa, 59 (5, 5, 5);

Siracusa, 100 (49, 60, 14);

Trapani, 113 (6, 17, 5).