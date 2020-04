Coronavirus in Sicilia, i dati e le ultime statistiche

Coronavirus Sicilia, contagio e vittime: il bollettino della Regione Sicilia del 13 aprile 2020. Le ultime notizie sul Covid-19 su LiveUnict. Prosegue con nuovi casi di positività (+42) ma senza scossoni nei numeri di contagiati e decessi l'andamento del Coronavirus in Sicilia.

In Sicilia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 2458 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (42 in più rispetto a ieri ).

Di questi, 171 sono deceduti e 237 sono stati dimessi/guariti.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 2050 (il conto sale a 2458 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).

I dati sono stati forniti dalla Regione Sicilia.

Il dettaglio di lunedì 13 aprile

Positivi 2.458 (+42 rispetto al 12 marzo);

2.458 (+42 rispetto al 12 marzo); Attualmente positivi (ancora contagiati) 2.050 persone (+20);

(ancora contagiati) 2.050 persone (+20); Guariti 237 (+14);

237 (+14); Deceduti 171 (+8);

171 (+8); Ricoverati 605 (0);

605 (0); Terapia intensiva 51 (-2);

51 (-2); Isolamento domiciliare 1.445 (+20).

Cresce considerevolmente il numero di tamponi effettuati nell’ultima settimana, si passa infatti da una media di 1156 tamponi nel mese di marzo ad una media di 2300 tamponi negli ultimi giorni del mese di aprile (2631 tamponi effettuati, 11 aprile). Il numero di tamponi effettuati al 13 aprile è di 37.311.

Si appiattiscono le curve rispettivamente di ricoverati con sintomi e in terapia intensive.

Da segnalare in particolare i dati dei giorni 11 aprile (- 6 ricoverati, -4 in terapia intensiva), 12 aprile (-10,-5) e 13 aprile (0,-2).

Le infografiche (dati regione sicilia, elaborazioni LiveUnict)