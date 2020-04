Coronavirus in Sicilia, le ultime notizie sulle province

Gli aggiornamenti giorno per giorno sulla Sicilia, dove i contagi sono attualmente 2458 e i morti 171; 1445 in isolamento domiciliare, salgono a 237 le persone guarite

Catania è la provincia con il maggior numero di contagi, 586, seguita da Messina, che ne ha 357, Palermo, 321 ed Enna con 290 (la maggioranza dovuti al focolaio dell’Oasi di Troina).

I decessi salgono ancora: il numero complessivo è di 171. Il numero comprende sia i pazienti deceduti in ospedale, sia le persone morti al di fuori delle strutture ospedaliere, come case di riposo o al proprio domicilio e comunque positivi al Covid-19.

Rispetto a ieri sono morte 8 persone. I soggetti in isolamento sono 1445. I ricoverati in area non critica sono 605, quelli in Terapia intensiva 51 (2 in meno rispetto a ieri).

I dettagli provincia per provincia (agg. 13 marzo)

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 125 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 113 (22, 8, 10);

Catania, 586 (130, 57, 61);

Enna, 290 (179, 16, 21);

Messina, 357 (134, 44, 35);

Palermo, 321 (70, 41, 23);

Ragusa, 58 (6, 4, 5);

Siracusa, 90 (50, 48, 11);

Trapani, 110 (14, 17, 4).

Questa la divisione dei nuovi positivi nelle varie province:

Agrigento, 2 nuovi positivi

Caltanissetta, 3 nuovi positivi;

Catania, 13 nuovi positivi;

Enna, 290 1 nuovo positivi;

Messina, 3 nuovi positivi;

Palermo, 5 nuovi positivi;

Ragusa, 1 nuovi positivi;

Siracusa, -9;

Trapani, 1 nuovi positivi.

Dati provincia per provincia aggiornati al 12 marzo

Catania – percentuale di contagi/popolazione 0,062%

Agrigento – 0,029 %

Caltanissetta – 0,049 %

Enna – 0,197 %

Messina – 0,068 %

Palermo – 0,030 %

Siracusa – 0,037 %

Ragusa – 0,021 %

Trapani – 0,030%

Le infografiche (dati regione, elaborazioni a cura di LiveUnict)

Cresce considerevolmente il numero di tamponi effettuati nell’ultima settimana, si passa infatti da una media di 1156 tamponi nel mese di marzo ad una media di 2300 tamponi negli ultimi giorni del mese di aprile (2631 tamponi effettuati, 11 aprile). Il numero di tamponi effettuati al 13 aprile è di 37.311.

Si appiattiscono le curve rispettivamente di ricoverati con sintomi e in terapia intensive.

Da segnalare in particolare i dati dei giorni 11 aprile (- 6 ricoverati, -4 in terapia intensiva), 12 aprile (-10,-5) e 13 aprile (0,-2).