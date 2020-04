Coronavirus, i dati della Protezione Civile: oggi 619 decessi e 2079 guariti

Arriva anche oggi l'aggiornamento delle ore 18:00 della Protezione Civile. Calano i ricoverati in terapia intensiva e aumentano i guariti. Si registra, tuttavia, un numero ancora alto di decessi.

Secondo quanto dichiarato dal capo della Protezione Civile Borrelli, si registrano oggi 4694 nuovi contagiati per un totale di 152.271 casi totali in Italia. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva che sono attualmente 3381 e, in generale i ricoveri. Si registrano 10.719 persone tra dimessi e guariti, 1/3 totale.

Oggi si registrano 619 nuovi deceduti, che portano il numero totale dei deceduti a 19.468. Il numero dei guariti, invece continua ad aumentare: oggi si registrano 2079 nuovi guariti per un totale di 32534 guariti in Italia.

Borrelli conclude con la notizia di un uomo di 94 anni guarito da Covid-19 alle porte di Roma. Villani, invece, sottolinea come “il vaccino stia percorrendo un percorso a tempi di record”. La conferenza stampa si conclude con un riferimento ai nuovi nati di oggi, che sono in totale 930.