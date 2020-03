Coronavirus, Milano: a Pasqua concerto di Andrea Bocelli in piazza Duomo

Quasi a sorpresa il primo cittadino milanese ha annunciato un concerto di Andrea Bocelli a Milano: "Musiche sacre in piazza Duomo per la Pasqua 2020"

È stato annunciato poche ore fa, da parte del sindaco di Milano Beppe Sala, il concerto di Andrea Bocelli in occasione della Pasqua 2020. Una ricorrenza che avrà sicuramente un sapore particolare, per credenti e non, data l’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il Bel paese, così come il mondo intero, in una drastica e sofferente pandemia.

L’ha svelato lo stesso primo cittadino milanese, sul proprio profilo Instagram: “Ho chiamato Andrea Bocelli e l’ho invitato, in accordo con la chiesa, a fare un concerto in piazza Duomo in occasione della Pasqua. Chiaramente sarà da solo, non ci saranno palchi ne spettatori“.

Un momento catartico che, dopo l‘indulgenza plenaria di Papa Francesco, con la benedizione urbi et orbi in una piazza San Pietro stranamente vuota, avvicinerà i fedeli di tutto il mondo alla preghiera, attraverso la propria televisione: “A Bocelli ho chiesto di eseguire musiche sacre, che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo“, ha concluso il sindaco Beppe Sala.