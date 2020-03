Papa Francesco e la benedizione Urbi et Orbi: “Non lasciarci nella tempesta” [VIDEO]

La benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nella giornata di ieri, in una piazza San Pietro deserta: un evento senza precedenti che restituisce l'importanza del momento.

Papa Francesco nella giornata di ieri ha impartito la benedizione Urbi et Orbi in una piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia. Un momento toccante e altamente suggestivo, come le parole stesse del pontefice, capaci di toccare l’animo di credenti e non. Viviamo in tempi bui, la pandemia che segna questi mesi ci fa riscoprire paure che molti di noi ritenevano ormai sopite. “Signore – ha detto durante l’omelia – benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta”.

La preghiera di Papa Francesco: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze”

La piazza è vuota. Le telecamere che hanno ripreso il momento di preghiera del pontefice hanno immortalato momenti che probabilmente resteranno nella storia, segnando l’immaginario della nostra epoca, per un evento che non ha precedenti. Il pontefice, solo, assieme al maestro di cerimonia monsignor Guido Marini, ascolta un lettore cantare un passo del Vangelo di Marco, a cui si riallaccia subito dopo: “Da settimane sembra che sia scesa la sera”. E ancora: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi”.

Nonostante questo, in una situazione senza precedenti nella storia recente, in una Basilica mai così deserta, Francesco prega: “Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo, scenda su tutti, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio”.

Papa Francesco e la Benedizione Urbi et Orbi

La cerimonia svoltasi nella giornata di ieri e inquadrata dalle telecamere di Vatican News, ha visto il Papa pregare dietro l’immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Prima della benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità data a tutti di ricevere l’indulgenza plenaria, il pontefice tiene un’omelia dedicata alle difficoltà del momento presente. Le sue parole e l’immagine della piazza, vuota per la prima volta in presenza del Papa, sono state riprese in tutto il mondo, per un evento senza precedenti che restituisce la portata della gravità della situazione.