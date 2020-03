Meteo Sicilia, domani ancora allerta gialla: maltempo su tutta l’Isola

Le previsioni meteo sulla Sicilia prevedono l'insistere del maltempo: per la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato un nuovo livello di preallerta gialla.

Non si placa il maltempo sulla Sicilia. Dopo la preallerta gialla prevista per la giornata di oggi in alcuni quadranti dell’Isola, la Protezione Civile dirama ora un’altra preallerta gialla per la giornata di domani che si estende a tutta la Sicilia. Le condizioni meteorologiche rimarranno avverse anche per i giorni successivi.

In particolare, nella giornata di domani, sono previsti dei venti che passeranno da burrasca a forti e delle piogge che non saranno più sparse ma diffuse, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Le previsioni meteorologiche dovrebbero migliorare nel corso del weekend. Tra sabato e domenica, infatti, oltre a un generale aumento delle temperature, si registrerà il passaggio dalle piogge e temporali di questi giorni a un alternarsi di nuvole e schiarite.