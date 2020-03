Meteo Sicilia, ancora vento forte e pioggia: diramata preallerta gialla

Le previsioni meteo sulla Sicilia prevedono un insistere del maltempo: per la giornata di domani, la protezione civile ha diramato un livello di preallerta gialla su quasi tutta l'Isola.

Non si placa il maltempo sulla Sicilia. Dopo la preallerta arancione prevista per la giornata di oggi, la Protezione Civile dirama un livello di preallerta gialla su diversi quadranti dell’Isola. Le condizioni meteorologiche rimarranno avverse anche per i giorni successivi.

In particolare, nella giornata di domani previsti a partire dal pomeriggio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia e Calabria. Sulla pagina della Protezione Civile, inoltre, vengono contrassegnati dall’allerta gialla anche i quadranti relativi alle province di Messina e Catania, oltre a quelli del Palermitano e del Trapanese: in tutti piogge e venti continueranno a farsi sentire.

Le previsioni meteorologiche, malgrado un persistere del maltempo in Sicilia per il resto della settimana, dovrebbero migliorare nel corso del weekend. Tra sabato e domenica, infatti, oltre a un generale aumento delle temperature, si registrerà il passaggio dalle piogge e temporali di questi giorni a un alternarsi di nuvole e schiarite.