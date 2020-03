Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 894 nuovi guariti

Il bollettino delle 18:00 della Protezione Civile: il numero dei contagi, decessi e guariti da Coronavirus a oggi, giorno 24 marzo.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato gli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Dopo l’andamento decrescente degli ultimi due giorni si registra un incremento 5.249 persone contagiate, per un totale di 54.030 attualmente positivi. Tra questi 28.697 sono in isolamento in assenza o con lievi sintomi, mentre sono attualmente 3.393 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Nella giornata di oggi si registra inoltre una triste inversione di tendenza per quanto riguarda i decessi, il cui numero è di 743 persone, registrando di fatto un dato in crescita e portando il totale dei decessi a 6.820 persone. I guariti sono invece 894, per un totale di 8.326 persone che hanno superato la malattia.

Borrelli ha inoltre chiuso la conferenza stampa rivolgendo un augurio a Guido Bertolaso che nella giornata odierna è risultato positivo al test sul Coronavirus.

Nella giornata odierna i contagi in Sicilia hanno raggiunto quota 846 casi e ieri tre comuni sono stati dichiarati zona rossa.

LA SITUAZIONE DELLA SICILIA