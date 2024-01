Meteo Sicilia, è allerta gialla nell’Isola: nubifragi e temporali

Meteo Sicilia, allerta gialla sull'Isola: rischio meteo-idrogeologico e idraulico, si attendono temporali e ingenti rovesci.

Il dipartimento della protezione civile della regione Sicilia ha diramato l’allerta gialla su tutte le province per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi, 11 Gennaio 2024.

Inoltre, riporta il bollettino, ci saranno possibili rovesci e temporali su tutta l’isola. In realtà, le forti piogge sono già arrivate in Sicilia nelle scorse ore, causando anche diversi disagi in varie città, come nel Catanese. Secondo quanto riportato dal bollettino, il rischio idro-geologico si concentrerà invece solo sulle zone del messinese. La Protezione Civile raccomanda che in caso di precipitazioni è bene prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane in prossimità di corsi d’acqua.

Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo ad attendere il prossimo bollettino della protezione civile che sarà pubblicato in giornata.