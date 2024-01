Grave incidente in Sicilia: 21enne morto e tre feriti

Un giovane di 21 anni è morto in un incidente stradale in Sicilia nel quale sono rimaste ferite altre tre persone.

Il bilancio dell’ultimo incidente stradale avvenuto in Sicilia è di un morto e tre feriti. La vittima è un giovane di 21 anni che ha perso la vita sulla strada provinciale nel comune di Alcara Li Fusi. Secondo quanto rilevato, il mezzo sul quale viaggiavano le persone coinvolte nell’incidente era un fuoristrada, che è finito in un terrazzamento con degli alberi.

Intorno alle 5.30, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la vettura servendosi di scale e corde. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Alcara Li Fusi e S. Agata Militello per comprendere la dinamica dell’incidente ed effettuare gli opportuni rilievi. Nel frattempo, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e la salma è stata trasportata via dal luogo dell’incidente.