Meteo Sicilia, diramata allerta gialla: le province coinvolte

Meteo Sicilia, è ancora allerta gialla sull'Isola: ecco quali saranno le province coinvolte dai temporali e rovesci delle prossime ore.

Meteo Sicilia, diramata nuova allerta gialla: la Protezione Civile ha diramato il bollettino per la situazione metereologica della giornata di domani, 12 gennaio 2024. Nello specifico, prosegue l’allerta gialla per temporali già prevista per la giornata odierna. Infatti, il maltempo in Sicilia non accenna a fermarsi almeno per il momento. Tuttavia, le previsioni lasciano presagire un ritorno del caldo anomalo per la prossima settimana.

Per quanto riguarda l’allerta, la Protezione Civile ha pubblicato da pochi minuti il bollettino nel quale vengono riportate le zone interessate dall’avviso. In particolare, come già accaduto per la giornata odierna, secondo il nuovo bollettino meteo, l’allerta gialla interesserà l’intera regione. Inoltre, per tutte le aree nelle quali è suddivisa la cartina utilizzata nel bollettino meteo della Protezione Civile è prevista anche l’allerta per temporali o rovesci, che potrebbero abbattersi sulla zona indicata.

Ancora nessuna notizia sulla possibile chiusura delle scuole come successo in alcuni comuni etnei in data odierna, anche se normalmente in caso di allerta gialla non si prevede altro che raccomandazioni di cautela.