Meteo Sicilia, ancora qualche nube: le previsioni di inizio settimana

Meteo Sicilia: per i primi giorni della settimana, ancora cielo nuvoloso per quasi tutte le città del territorio, ma temperature in aumento.

Meteo Sicilia: continuano ad esserci ancora giornate uggiose, ma le temperature sembrano essere in aumento in alcune zone dell’Isola. Di seguito, le previsioni meteo, fino alla giornata di giovedì 18. Nella giornata odierna solo la città di Messina verrà caratterizzata da piogge deboli. Per il resto della Sicilia si avranno solo nubi sparse, intervallate da qualche schiarita. Ecco i dettagli

Meteo Sicilia: martedì 16 gennaio

Si prevede un rinforzo della pressione sulla Sicilia pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole inizierà a farsi rivedere, portando con sè un’aumento delle temperature. Solo alcune zone presenteranno ancora qualche nuvola come ad Agrigento, Ragusa, Palermo, Messina ed Enna. Le temperature massime rimarranno stabili fino a 20 gradi a Siracusa e Catania. La minima più bassa, invece, ad Enna, dove si toccheranno i 5 gradi, mentre a Catania si manterrà sui 12 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 17 gennaio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Le temperature massime si terranno costanti a 20 gradi nei territori di Siracusa e Catania. Per quanto concerne le minime, queste scenderanno a 4 gradi nei territori Ennesi, e a 6 gradi nel territorio di Caltanisetta.

Meteo Sicilia: giovedì 18 gennaio

Ancora giornate nuvole per le città siciliane. Le uniche città ad essere interessate da da un cielo sereno e privo di nubi saranno Agrigento, Ragusa e Trapani. Il resto delle città verrà coperto ancora da qualche nuvola. Le temperature si alzeranno notevolmente e le massime più alte saranno nel territorio di Catania 23 gradi, di Siracusa con una massima di 24 gradi, a seguire Agrigento, Messina e Palermo con una massima di 20 gradi. In lieve risalita anche le temperature minime, che arriveranno ai 6 gradi a Enna e 7 a Caltanisetta.