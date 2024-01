Meteo Sicilia, rialzo delle temperature e tempo soleggiato: le previsioni

Meteo Sicilia: aumento delle temperature massime nei prossimi giorni del mese. Eco le previsioni fino a giovedì 18 gennaio

Meteo Sicilia: l’anno nuovo prosegue all’insegna del rialzo delle temperature massime e, in generale, di un clima abbastanza generoso, nonostante il primo mese dell’anno sia solitamente il più freddo. Ecco cosa prevedono i servizi meteo di oggi e dei prossimi giorni: di seguito, le previsioni dell’Isola fino alla giornata di 18 gennaio. Da segnalare un picco delle temperature massime a Catania e Siracusa, dove si toccheranno rispettivamente 22 e 23 gradi nella giornata di giovedì, ma anche nelle province più fredde, come Caltanissetta e Enna, dove si arriverà a toccare rispettivamente 17 gradi e 15 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 16 gennaio

Per tutta la giornata di oggi, la pressione rimane stabile sulla regione e così assisteremo a generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Clima mite con temperature massime fino a 21 gradi, come a Siracusa, e 20 a Catania, mentre le minime segnano un lieve aumento, come a Messina e a Palermo, dove si arriverà a 14 gradi e a 5 gradi ad Enna.

Meteo Sicilia: mercoledì 17 gennaio

Nella giornata di domani, la pressione rimarrà ancora abbastanza stabile sulla nostra regione e, grazie ai venti che soffieranno da sud, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, mentre il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime si manterranno come ieri a Siracusa e Catania, mentre i valori notturni subiranno un lievissimo aumento su tutta la regione.

Meteo Sicilia: giovedì 18 gennaio

Nella giornata di giovedì ci sarà il vero e proprio rialzo delle temperature massime, che porterà i termometri a segnalare fino a 22 gradi a Catania e 23 a Siracusa, anche se nelle due città, insieme a Messina ed Enna, il sole rimarrà parzialmente coperto dalle nuvole, mentre nel resto delle province il sole batterà contribuendo a riscaldare la giornata. La pressione continua a rimanere stabile favorendo questi climi leggermente primaverili.