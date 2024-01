Meteo Sicilia, weekend instabile: previsto calo delle temperature

Meteo Sicilia: un inverno mite con qualche calo. Ecco le previsioni metereologiche per il prossimo weekend nell'Isola.

Meteo Sicilia: giornate tra alti e bassi in questo gennaio 2024, da massime gradevoli a piogge sparse. Le temperatura saranno per lo più miti, ma ecco nel dettaglio la situazione meteorologia siciliana in questo fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 19 e sabato 20

Per la giornata di oggi le temperature saranno piuttosto stabili su tutta al regione, generali condizioni di bel tempo comporteranno temperature massime fino a 22 gradi a Siracusa e nella Sicilia orientale. Il cielo si presenterà solo irregolarmente nuvoloso, mentre i valori notturni non subiranno cambiamenti sostanziali.

Sabato avremo pressione e temperature in calo. Nubi sparse su tutta la regione con rischio di precipitazioni nelle zone centrali e settentrionali per le città di Palermo, Messina e Enna. La temperatura massima si aggirerà sui 21 gradi e in progressiva diminuzione anche i valori notturni.

Meteo Sicilia: le previsioni della domenica

Per domenica 21 gennaio, le condizioni meteo siciliane saranno di generale bel tempo, cielo sereno e poco nuvoloso. Nonostante l’innalzamento di pressione, l’arrivo di venti freddi comporterà un calo di temperature facendo scendere la massima a 15 gradi. Si prospetta quindi una diminuzione delle temperature anche rispetto al caldo anomalo che si è concentrato in Sicilia negli ultimi giorni.

Meteo Sicilia: il weekend catanese

Concentrandoci sulla città di Catania, nella giornata di oggi avremo una temperatura molto mite, che oscilla tra i 14 e i 22 gradi. Nel pomeriggio nubi sparse ma senza precipitazioni. Sabato nubi sparse fin dal mattino e il pomeriggio trascorrerà tra modeste piogge e schiarite. La temperatura vedrà un picco massimo di 20 gradi e un minimo di 15.

Infine, per la giornata di domenica, seguendo l’andamento regionale, avremo un calo delle temperature di circa 5 gradi, rischio di pioggia nel primo mattino. Tuttavia, per il resto della giornata il cielo rimarrà poco nuvoloso o sereno sulla provincia di Catania e sulla città etnea.