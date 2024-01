Meteo Sicilia, inizio settimana tra freddo e aumento temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: mese di gennaio all'insegna della variabilità, tra temperature rigide e aumenti previsti nel corso della settimana.

Meteo Sicilia: mese di gennaio altalenante tra freddo e temperature un po’ più alte. Al momento, i tradizionali giorni della merla sembrano solo un miraggio. L’ inizio di questa settimana mantiene questa tendenza, con temperature rigide nei primi giorni per poi avere un aumento a partire da mercoledì.

Ecco quali sono le previsioni di questo inizio di settimana, secondo quanto riportato fino ad ora da iLMeteo.it.

Meteo Sicilia: lunedì 22 gennaio

Giornata di oggi con cielo sereno e soleggiato ovunque, senza tracce di pioggia e nubi. Tuttavia, le temperature mantengono rigidità. Da segnalare le massime più alte di 15 gradi a Catania e Messina mentre, come di consueto per motivi geografici, a Enna si scende sotto lo zero per quanto riguarda la minima e la massima arriverà a 9 gradi. Temperature basse anche nel Ragusano e nel Nisseno, con la minima di un grado.

Meteo Sicilia: martedì 23 gennaio

Quasi una giornata fotocopia quella di domani, martedì 23 gennaio, con temperature pressoché uguali. Da segnalare cielo poco nuvoloso nel Palermitano e nel Trapanese, le cui massime saranno rispettivamente di 14 e 13 gradi. A Catania, invece, ci si mantiene sui 15 gradi ma attenzione alla minima che potrebbe scendere a 4 gradi, specie nelle prime ore del mattino.

Giornata di martedì che dovrebbe essere ventosa, soprattutto nel Messinese e nella provincia di Trapani.

Meteo Sicilia: mercoledì 24 gennaio

Come già anticipato, previsto un, seppur leggero, aumento delle temperature massime dell’Isola per quanto riguarda la giornata di mercoledì 24 gennaio. Anche in questo caso, cielo sereno ovunque, con qualche nuvola solo nel Palermitano. Temperatura massima più alta ancora una volta a Catania, con 17 gradi, così come Siracusa. Seguono Agrigento e Messina a 16. Attenzione ai venti forti previsti a Messina, Caltanissetta e Trapani. Le minime più basse si registrano ad Enna, con 3 gradi, e Ragusa a 2.

A partire dalla giornata di giovedì previsto un nuovo aumento, con massime a ridosso dei 20 gradi.