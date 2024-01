Catania, infopoint e distribuzione kit raccolta differenziata: le date

Catania, aggiunte ulteriori dieci tappe all'EcoTour. Infopoint e distribuzione di kit per la raccolta differenziata: ecco dove.

EcoTour, campagna itinerante che si occupa di informare e sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata prolungherà di dieci tappe il suo itinerario a Catania.

La decisione è stata presa dopo attente verifiche dal consorzio Gema in collaborazione con l’assessorato alle politiche per l’Ambiente; l’obiettivo è senza dubbio quello di offrire un servizio apprezzato dai cittadini nei vari quartieri e mettere a loro disposizione nuovi strumenti per lo smaltimento dei rifiuti. Sono infatti stati allestiti durante la permanenza della compagnia infopoint tematici, sono stati distribuiti kit per la raccolta differenziata e sono state create nuove isole ecologiche.

Le attività di ritiro e smaltimento sono previste dalle ore 8 alle ore 12. Di seguito il calendario con date e siti in cui sarà possibile smaltire rifiuti di ogni genere: