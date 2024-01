Tre incidenti su Tangenziale di Catania e A18: forti rallentamenti

Tre incidenti stradali si sono verificati nel Catanese nel corso della mattinata: coinvolte la Tangenziale etnea e l'autostrada A18.

Sono stati ben tre gli incidenti stradali che si sono verificati questa mattina tra la Tangenziale di Catania e l’autostrada A18 Messina-Catania.

In particolare, il primo ha avuto luogo nel corso delle prime ore della mattina, intorno alle 7. Il sinistro si è verificato sulla Tangenziale di Catania, sul ponte di Misterbianco in direzione Siracusa. Sono stati registrati due feriti, ma non in gravi condizioni. Per loro è stato predisposto il trasferimento in ospedale. Nel frattempo, lunghe code si sono create sul tratto stradale coinvolto, e si segnala ancora traffico a rilento dallo svincolo di Gravina di Catania.

A seguire, il secondo incidente si è verificato sempre sulla Tangenziale ma poco dopo il casello di San Gregorio. In questo caso, i mezzi coinvolti sono stati un camion e un’auto. Infine, il terzo sinistro si è verificato sull’autostrada Messina-Catania A18. In particolare, l’incidente ha interessato due auto che hanno impattato tra loro nei pressi della stazione di servizio di Aci Sant’Antonio, sulla carreggiata in direzione nord.

Per entrambi gli ultimi due incidenti non si segnalano feriti, ma lunghe code nei tratti interessati dai sinistri, dove il traffico risulta ancora in tilt.