Catania, abbonamenti Amts gratis per i disabili: come fare

Catania, più di mille abbonamenti Amts gratuiti per i disabili residenti del capoluogo etneo: ecco come richiederli.

L’amministrazione comunale e Amts hanno messo a disposizione dei cittadini disabili residenti nel capoluogo circa mille voucher gratuiti.

I voucher saranno utilizzabili per accedere agli abbonamenti dei bus cittadini, ad esclusione dell’Alibus. Per richiedere ed accedere all’abbonamento è necessario recarsi sulla pagina del comune di Catania nella sezione “Servizi”. Bisogna poi allegare una fototessera e una copia del documento di identità in corso di validità con il proprio Pass Disabili.

Dopo la procedura sopra descritta si potrà ritirare la propria tessera presso l’ufficio AMTS in Via Plebiscito 747 nei giorni di martedì (8-13h) e giovedì (8-13h e 15-17.30h)