Meteo Sicilia, weekend tra sole e nuvole: le previsioni

Meteo Sicilia, le previsioni per questo weekend: tra sole e temperature miti, ci aspetta un finesettimana soleggiato

Meteo Sicilia: vediamo insieme le previsioni meteo dell’isola per questo weekend, che sembra essere soleggiato e mite, con qualche nube sparsa, in attesa dei giorni della merla!

Meteo Sicilia: venerdì 26 gennaio

Oggi, venerdì 26, avremo un tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque, con venti deboli e il mare calmo. Nel settore tirrenico ci saranno nubi sparsi e cieli nuvolosi, mentre sul litorale meridionale avremo banchi di nebbia verso sera. Le temperature si aggireranno verso i 16 gradi, mentre nel Siracusano si raggiungeranno picchi di 18-19 gradi, al contrario la provincia più fredda resta quella Ennese, con 13 gradi.

Meteo Sicilia: sabato 27 gennaio

Nella giornata di domani invece i cieli si riempiranno di nubi, in particolar modo sul litorale tirrenico, da Trapani a Messina avremo quindi cieli grigi e prevalentemente coperti. Sul litorale ionico e quello meridionale nessun fenomeno degno di nota, solo cieli nuvolosi e schiarite nella mattinata. I venti saranno deboli ed il mare da calmo a mosso. Le temperature si abbasseranno su tutta l’isola, arrivando intorno ai 13 gradi, Agrigento arriverà a toccare i 9, mentre nel Nisseno e a Caltagirone la temperatura media raggiungerà i 6 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 28 gennaio

Domenica le alte pressioni abbracceranno la Regione, regalandoci una giornata di sole e tempo mite, i cieli su tutta l’isola saranno sereni o poco nuvolosi, salvo sul litorale ionico che vedrà qualche nube sparsa la mattino. I venti invece saranno moderati ed il mare da poco mosso a mosso. Le temperature rimarranno stabili, ma non alte come venerdì. Si raggiungeranno i 12 gradi, mentre le province più fredde restano Agrigento e Caltanissetta, con 5 gradi.

Le previsioni per Catania

Per il capoluogo Etneo è previsto un weekend soleggiato con quale nube sparsa nella giornata di domani. Oggi le temperature raggiungeranno i 17 gradi e la giornata sarà soleggiata, con qualche nube bassa solo verso sera.

Nella giornata di domani, come già accennato, sono previste nubi e schiarite, cielo molto nuvoloso e grigio, con una temperatura massima di 16 gradi ed una minima di 11 gradi.

Per domenica invece è previsto un rialzo delle temperature, che arriveranno a sfiorare i 18 gradi, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono quindi previste piogge.