Catania, 50enne sperona la Polizia: folle inseguimento in città

50enne non si ferma all'alt degli agenti, sperona la loro auto e scatta l'inseguimento: aveva con sé dieci involucri di marijuana.

È stato convalidato l’arresto per il 50enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. La condanna è arrivata in seguito ad una cattura rocambolesca: gli agenti gli avevano mostrato la paletta, intimandogli l’alt, mai vece di fermarsi l’uomo si è dato alla fuga per le vie di Catania.

L’inseguimento si è concluso nei pressi di Viale Mario Rapisardi, dove l’uomo ha speronato un’auto della polizia posizionata in modo da impedirgli di proseguire. Una volta costretto a fermarsi, l’uomo non si è arreso e ha tentato una fuga a piedi. Preso anche questa volta, ha cercato di resistere agli agenti, costretti a chiamare i rinforzi per immobilizzarlo definitivamente.

Dopo la colluttazione è stata perquisita l’auto ed è stata ritrovata una dose di marijuana ben superiore a qualsiasi eventuale quantità per uso personale. L’avventura del fuggiasco si è conclusa con il suo ritorno a casa, dopo aver trascorso tre giorni al carcere di Piazza Lanza, costretto agli arresti domiciliari.