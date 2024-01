Sicilia, 20enne ucciso durante rissa in discoteca: disposta autopsia

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, ventenne ucciso a calci in una discoteca di Palermo.

Francesco Bacchi è il ventenne che ha perso la vita nel corso di una rissa alla discoteca Medusa a Palermo. Il ragazzo è stato ucciso nella notte del 14 gennaio scorso. In seguito alla morte del giovane, è stata predisposta l’autopsia sul suo corpo. Ad occuparsene, i medici dell’istituto di medicina legale ad eseguire degli esami istologici per accertarsi delle cause della morte del ragazzo.

Stando ai primi risultati ottenuti dai medici legali a seguito dell’autopsia e seguendo le prove video, Francesco sembra essere morto a causa di due calci sferrati da Andrea Cangemi. La morte sembrerebbe essere causata da diversi traumi alla testa.

La salma è stata restituita alla famiglia, che ha celebrato i funerali del ragazzo nella mattinata odierna alla chiesa del cimitero di Partinico in forma strettamente privata. Prevista una fiaccolata in onore del ragazzo deceduto. Nel frattempo il gip, Claudio Bencivinni, ha accolto la richiesta dei domiciliari di Andrea Cangemi, tenendo conto della giovane età e dallo stato d’incensurato.