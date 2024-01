Scuola, in Sicilia nuovi indirizzi per 50 istituti: quali sono

Presentati nuovi indirizzi per 50 istituti scolastici superiori di secondo grado in tutta la regione. Ecco quali sono le scuole e i corsi.

L’assessore regionale all’istruzione, Mimmo Turano, ha autorizzato le scuole che hanno presentato richiesta per l’attivazione di nuovi corsi a partire dal prossimo anno scolastico. Si tratta quindi di attività che avranno inizio a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

In particolare i nuovi indirizzi saranno attivati in quattro scuole della provincia di Agrigento, una dell’Ennese, quattro del Nisseno, undici del Catanese, undici del Messinese, sei del Palermitano, uno del Ragusano, sei della provincia di Siracusa e sei in quella di Trapani.

Tra gli indirizzi nuovi ci sono il liceo scientifico a indirizzo sportivo e liceo artistico con nuove articolazioni come grafica e comunicazione. E ancora, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, tecnico economico “Amministrazione, finanza e marketing”, l’indirizzo in meccanica, meccatronica ed energia e telecomunicazioni.