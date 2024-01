Sicilia, scontro sulla statale 118: grave 49enne

Ennesimo incidente stradale in Sicilia: un uomo di 49 anni è stato trasportato ieri in codice rosso in ospedale.

Un nuovo sinistro è avvenuto sulle strade siciliane e purtroppo il bilancio è di un ferito grave.

L’incidente è avvenuto ieri sulla strada Statale 118 nei pressi di Corleone, in provincia di Palermo. Gli attori coinvolti sono stati una macchina e un furgone. All’interno del furgone, ribaltatosi dopo l’impatto con l’altra vettura, si trovava alla guida un 49enne adesso in prognosi riservata. Infatti, l’uomo è stato condotto in codice rosso all’Ospedale Civico di Palermo, dove rimane ricoverato.

Ma quello di Corleone non è stato l’unico incidente della giornata di ieri. Infatti, sono stati diversi i sinistri che si sono verificati nel Catanese, in particolare sulla Tangenziale di Catania.