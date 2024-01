IT Alert Sicilia, nuovo test di allarme pubblico: quando suoneranno i telefoni

IT Alert Sicilia: annunciato dalla Protezione Civile un nuovo test del sistema di allarme pubblico: ecco quando avverrà nell'Isola.

IT Alert Sicilia: la Protezione Civile ha annunciato un nuovo test del sistema di allarme pubblico tramite i telefoni cellulari dei residenti in Italia. Infatti, dopo le prime prove effettuate nelle singole regioni nel corso dell’anno appena passato, è tempo di mettere alla prova il sistema. A tal proposito, sono state stabilite altre date per il 2024: ecco di quali si tratta.

IT Alert: cos’è

Già l’anno scoro si è a lungo parlato del sistema IT Alert, considerando che ogni regione ha avuto la propria prova di funzionamento. Si tratta di uno strumento del sistema di allarme pubblico ideato per permettere di avvisare la popolazione di pericoli quali alluvioni, precipitazioni intense, maremoti o incidenti nucleari. Il servizio avverte la popolazione tramite una notifica sonora sul cellulare, avvisando la popolazione del pericolo in tempo reale, in maniera estesa e in contemporanea.

IT Alert Sicilia: quando

Come anticipato, anche per il 2024 sono previsti alcuni test del sistema di allarme pubblico IT Alert. In particolare, la Sicilia sarà nuovamente coinvolta dalla sperimentazione proprio nei prossimi giorni. Infatti, tra le prossime date indicate è previsto un test che coinvolgerà i cittadini siciliani: questa volta l’avviso rientrerà nella categoria “Collasso grandi dighe”.

Per quanto riguarda la Sicilia, la data prescelta è quella del 26 gennaio, quando i telefoni suoneranno alle ore 12:00. In particolare, la diga dell’allarme sarà quella di Ancipa. Ciò significa che saranno coinvolti i territori di Centuripe e Troina nell’Ennese, di Cesarò e San Teodoro nel Messinese, e di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò e Randazzo in provincia di Catania.

Cosa fare dopo la notifica

Ma cosa fare una volta ricevuta la notifica e il messaggio sul cellulare? Secondo quanto accaduto per i precedenti test e spiegato dalla Protezione Civile, una volta visualizzato il messaggio della simulazione di allarme, gli utenti potranno accedere alla pagina dedicata dove poter compilare il questionario per migliorare il funzionamento del sistema.

Si ricorda che il messaggio arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica. Coloro i quali non dovessero ricevere alcuna notifica, sebbene si trovino nell’area interessata dal test, potranno comunque accedere alla homepage del sito per compilare il questionario e notificare l’assenza di comunicazione.

Ma quello della Sicilia non sarà l’unico appuntamento previsto per gennaio 2024 nel merito di IT Alert. Infatti, esso rientrerà nella prima fase di test dell’anno che si svolgerà dal 22 al 26 gennaio in varie regioni italiane.

In particolare, le date saranno le seguenti:

22 gennaio , ore 12.00: Piemonte (incidente nucleare);

, ore 12.00: Piemonte (incidente nucleare); 23 gennaio , ore 14.30: Toscana (incidente rilevante in stabilimenti industriali);

, ore 14.30: Toscana (incidente rilevante in stabilimenti industriali); 24 gennaio , ore 12.00: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna (incidente rilevante in stabilimenti industriali);

, ore 12.00: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna (incidente rilevante in stabilimenti industriali); 25 gennaio , ore 12.00: Basilicata e Friuli-Venezia Giulia (incidente rilevante in stabilimenti industriali), Campania e Provincia Autonoma di Bolzano (collasso grandi dighe);

, ore 12.00: Basilicata e Friuli-Venezia Giulia (incidente rilevante in stabilimenti industriali), Campania e Provincia Autonoma di Bolzano (collasso grandi dighe); 26 gennaio, ore 12.00: Abruzzo (incidente rilevante in stabilimenti industriali) e Valle d’Aosta (collasso grandi dighe).

Si ricorda che le date dei test potrebbero variare nel caso di necessità di attivare i sistemi di protezione regionale per eventuali allerte meteo o situazioni di emergenza.