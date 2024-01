Concorso INPS 2024 diplomati: requisiti e prove

Concorso INPS 2024 diplomati: ecco quali sono i requisiti e come presentare domanda per le prove di ammissione.

Concorso INPS 2024 diplomati: uscirà nel 2024 il nuovo concorso Inps per diplomati. È senza dubbio uno dei bandi più attesi ed è previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, che prevede circa 13mila assunzioni entro quest’anno.

Concorso INPS 2024 diplomati: posti e requisiti

I posti disponibili sono 585 unità di personale di aria B e per partecipare sarà sufficiente il diploma di maturità. Possono ovviamente partecipare anche i laureati e non sussistono vincoli di età.

Lo stipendio invece varierà dai 1700 a 1900 euro lordi al mese, come previsto dal nuovo CCNL.

Prove d’esame: sedi, svolgimento e cosa studiare

Il concorso è per titoli ed esami, quindi ci saranno varie prove:

una prova preselettiva (quiz a risposta multipla);

(quiz a risposta multipla); una o più prove scritte (sulle materie d’esame);

(sulle materie d’esame); una prova orale (sulle materie d’esame).

Le prove comprenderanno inoltre la valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Gli esami si svolgeranno interamente in modalità informatica e ad ogni candidato verrà fornito un tablet. L’esame non si terrà in un’unica sede, ma in sedi decentrate presenti in tutta Italia.

Concorso INPS 2024 diplomati: come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso INPS per diplomati 2024 andrà presentata attraverso la piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, secondo le nuove regole per i concorsi pubblici. Per presentare la domanda bisognerà essere forniti di credenziali SPID o CIE ed inoltre, per eventuali comunicazioni, sarebbe utile dotarsi di PEC.

La graduatoria avrà validità di due anni e saranno considerati idonei i candidati che si sono canditati entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, l’INPS potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

Quando e dove uscirà il bando

Il bando uscirà sulla pagina del sito web dell’INPS, nella sezione ” concorsi” e poi sulla piattaforma inPa. Specifichiamo che il bando doveva già uscire nel 2023, ma è slittato ed uscirà entro il 2024, non si hanno per il momento ulteriori comunicazioni in merito al periodo preciso.