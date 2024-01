Casting Sicilia, si cercano attori e comparse: come partecipare

Casting Sicilia: aperta una pre-selezione via email per attori, attrici e comparse. Di seguito tutti i dettagli per poter partecipare.

Casting Sicilia: il nuovo anno si apre con molteplici opportunità di lavoro, anche in ambito cinematografico. Durante gli ultimi mesi del 2024, infatti, si gireranno le scene di un nuovo film che racconta gli ultimi 50 anni di storia italiana per ricordare Claudio Traina, il poliziotto che faceva parte della scorta di Paolo Borsellino e che rimase vittima della strage di via D’Amelio a soli 26 anni. Adesso sono aperti i casting e provini: di seguito i dettagli.

Casting Sicilia: il film

La pellicola sarà diretta e prodotta dalla scrittrice Debora Scalzo, impegnata sul fronte della legalità e già regista del docufilm “Paolo Vive” insieme a Dip Studio Production e in collaborazione con Catania Film Commission e il Comune di Catania. Il film si intitola “Vi abbraccerei tutti” ed è tratto dall’omonimo romanzo di Luciano Traina.

A dirigere i casting sarà la stessa regista insieme al produttore Antonio Licciardello e con la partecipazione straordinaria dell’autore Luciano Traina. I provini si svolgeranno dunque in presenza durante due giornate: il 27 e il 28 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, a Catania, nella sede della Catania Film Commission (in via San Giuliano 307).

Casting Sicilia: le figure richieste

Si è dunque alla ricerca di persone con esperienza che possano ricoprire i ruoli da protagonista e da co-protagonista, che per i ruoli da comparse. Si fa presente che è possibile candidarsi solo se si è maggiorenni e si risiede in Sicilia. Nello specifico, la produzione cerca le seguenti figure:

per il ruolo di Claudio Traina, un attore con occhi e capelli castani , altezza 170-175 cm. Senza tatuaggi, taglia 46/48, siciliano o di origine siciliana;

, altezza 170-175 cm. Senza tatuaggi, taglia 46/48, siciliano o di origine siciliana; per i ruoli da co-protagonisti si cercano attori e attrici, con esperienza cinematografica;

si cercano attori e attrici, con esperienza cinematografica; per le comparse si cercano uomini e donne dai 18 ai 60 anni, siciliani o di origine siciliana, con ottima padronanza del dialetto siculo.

Casting Sicilia: come candidarsi

Gli interessati ai casting e provini Sicilia 2024 dovranno inviare un’email all’indirizzo viabbraccereitutticasting@gmail.com, allegando il proprio curriculum artistico, showreel, una foto in primo piano e una a figura intera.

Queste email verranno utilizzate come pre-selezione e solo a seguito di queste verranno scelti i candiidati che verranno contattati per accedere ai provini.