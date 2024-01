Lavoro Sicilia: Zangaloro, Decathlon ed Eurospin assumono

Lavoro Sicilia, nuove offerte attive nel territorio. Ecco le aziende che cercano personale, i loro punti vendita ed i requisiti per la candidature.

Lavoro Sicilia: molte importanti aziende sono attualmente alla ricerca di personale da assumere per arricchire il team dei propri stabilimenti sull’Isola. Di seguito alcune offerte di lavoro da parte di Zangaloro Meat Factory, Decathlon ed Eurospin.

Lavoro Sicilia: Zangaloro Meat Factory

Zangaloro Meat Factory, nota catena gastronomica, si espande e per la sua nuova apertura presso il Centro Commerciale “Porte di Catania” (CT), è alla ricerca di addette/i al banco da inserire nel proprio punto vendita. Qui di seguito i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura per questa posizione:

Conoscenza delle regole HACCP;

Abilità in cassa e nella gestione degli ordini;

Esperienza pregressa nel ruolo;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Zangaloro offre contratti di lavoro a tempo pieno e determinato.

Lavoro Sicilia: Decathlon

Altra azienda attualmente alla ricerca di personale per rinforzare il proprio gruppo di lavoro presso un loro punto vendita è Decathlon. La grande catena dedita alla vendita di articoli sportivi è in cerca di una figura di Sales Assistant nel suo punto vendita di Ragusa. Il contratto proposto prevede un part-time da 20-24 ore a tempo determinato per uno stipendio mensile di circa 765/920€.

Il candidato dovrà occuparsi di:

Accogliere ed accompagnare il cliente all’acquisto tramite il canale di vendita più indicato, che sia fisico o digitale;

Garantire la disponibilità dello stock;

Autonomia decisionale circa la gestione del layout e del merchandising;

Supporto ed integrazione della strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo e riparo);

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata che nasce nel 1993 ed è leader di mercato con oltre 1250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia. L’azienda cerca un/ addetto al banco gastronomia, per i propri punti vendita situati a Caltanisetta e a San Cataldo (CL). Il nuovo addetto si della vendita assistita al banco, e della preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi etc..).

I requisiti indispensabili sono: