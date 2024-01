Lavoro Catania: LIDL, Zara e STMicroelectronics assumono

Nuove opportunità di lavoro a Catania per diverse aziende del territorio: tra gli esempi LILD, STMicroeletronics e Zara.

Nuove offerte di lavoro a Catania: candidature aperte per diverse figure professionali, anche senza laurea. Posizioni aperte per LIDL, StMicrolectronics e Zara.

Offerte lavoro Catania: LIDL

LIDL sta attualmente ricercando due figure da inserire nei suoi team nelle zone del Catanese. La prima figura ricercata è un addetto vendite part-time, solo nelle domeniche per otto ore, per il punto vendita di Via Segantini. La figura si occuperà di assiste i clienti, ordinare i prodotti, gestire la cassa e molto altro. Tra i requisiti LIDL cerca un giovane di età inferiore ai 25 anni.

La seconda figura ricercata è un preparatore merce part-time, il quale si occuperà della preparazione dei prodotti in magazzino. La posizione si riferisce al punto vendita di Misterbianco. La Lidl fornisce per entrambe le figure un periodo di formazione gratuito per tutte le figure selezionate.

Subito lavoro Catania: STMicroelectronics

StMicroelectronics ricerca un Coordinatore del team addetti alla sicurezza, il quale si dovrà occupare di coordinare e supervisionare il gruppo di turnisti alla sicurezza. I requisiti predisposti dall’azienda sono i seguenti:

un diploma di scuola superiore;

una laurea sarà un requisito preferenziale;

un’esperienza minima di almeno 2 anni in un ruolo analogo in aziende multinazionali;

vari attestati formativi tra cui il certificato di addetto al pronto soccorso e addetto antincendio;

un’alta propensione alla coordinazione del lavoro in gruppo.

Lavoro Catania: Zara

Il punto vendita di Zara di Misterbianco hanno aperto le candidature per addetti alle vendite part-time. Il lavoro consisterà nel fornire un livello alto di servizio clienti e mantenere fornito il piano vendita. L’azienda offre oltre allo stipendio, una serie di bonus tra i quali un ticker restaurant per i turni di pausa pranzo.

I requisiti minimi richiesti sono un esperienza minima nel settore, un diploma di scuola superiore. Previsto un contratto part-time con 18-30 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica.