Concorsi Ministero dell’Interno: si assumono anche diplomati

Concorsi Ministero dell'Interno: durante il 2024 verranno indetti numerosi bandi per nuove assunzioni di personale. Ecco le informazioni per potersi candidare.

Concorsi Ministero dell’Interno: durante il corso di quest’anno verranno indetti diversi concorsi pubblici per nuove assunzioni di personale. Nello specifico, i posti di lavoro disponibili sono oltre 1.000 e le selezioni sono rivolte sia a diplomati che a laureati. Di seguito un’utile guida al riguardo.

Concorsi Ministero dell’Interno: i bandi

Il Ministero dell’Interno è da poco stato autorizzato a reclutare 363 risorse di personale tramite apposite procedure concorsuali grazie alla legge di bilancio 2024 e al DPCM 30 novembre 2023. Gli altri posti disponibili riguardano i concorsi autorizzati lo scorso anno dal DPCM per le assunzioni nella pubblica amministrazione e dal decreto PA convertito in legge, non effettuati, che sono dunque slittati all’anno in corso.

I due decreti riguardavano la copertura dei seguenti posti: 1.173 nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori, 300 nell’area dei funzionari. Le risorse che verranno selezionate saranno però inquadrate secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Concorsi Ministero dell’Interno: le selezioni

Per il reclutamento, il Ministero dell’Interno può utilizzare le seguenti modalità:

concorso pubblico , anche indetto unitamente ad altre amministrazioni;

, anche indetto unitamente ad altre amministrazioni; scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale;

relative a concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale; avviamento liste di collocamento, per le assunzioni nell’area degli operatori.

Per quanto riguarda invece i nuovi concorsi, il Ministero dell’Interno può utilizzare la commissione RIPAM al fine di avviare le procedure di selezionamento del personale non dirigenziale.

Concorsi Ministero dell’Interno: i requisiti

Per poter partecipare ad un concorso indetto dal Ministero dell’Interno, è necessario per le assunzioni di funzionari, assistenti o operatori essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

per il profilo di funzionario, avere laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

per il profilo di assistente, avere diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

; per il profilo di segretario comunale, avere laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea.

I vari requisiti specifici saranno elencati nei bandi.