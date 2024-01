Concorso Agenzia delle Entrate 2024: in uscita bando per oltre 4.100 posti

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: quali sono le figure ricercate e i requisiti per partecipare al bando.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: arrivano nuove opportunità di lavoro negli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Entro il primo semestre 2024 sarà pubblicato sul portale inPA il bando di un maxi concorso pubblico che l’Agenzia delle Entrate indirà al fine di assumere oltre 4100 figure competenti e debitamente formate, con lo scopo di integrare gli organici e di favorire un tempestivo turnover.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: quali sono le figure ricercate

Per conoscere le opportunità occupazionali di quest’anno, occorre consultare il programma pubblicazione dei bandi per il 2023-2024, visionabile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento si trova la previsione del reclutamento di funzionari per:

attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane ;

; svolgimento di attività legate ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

L’obiettivo è quello di contribuire all’ammodernamento dell’Amministrazione finanziaria, che potrà servirsi di nuove risorse per migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: i requisiti

Per quanto riguarda la selezione relativa ai funzionari nell’area delle risorse umane, occorrerà possedere la laurea (almeno triennale) in Scienze e Tecniche Psicologiche; Scienze dell’Educazione e della Formazione o Sociologia, oppure in una delle altre citate nel programma.

In alternativa si potrà concorrere con il diploma di laurea magistrale, nelle classi di laurea indicate, oppure con il diploma di laurea appartenente al vecchio ordinamento.

Bisognerà attendere la pubblicazione del bando per conoscere l’elenco ufficiale dei titoli di studio, ma in ogni caso i partecipanti al concorso dovranno possedere una formazione universitaria e disporre di un titolo di laurea.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: quali saranno le prove

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora disposto indicazioni dettagliate riguardo le modalità di svolgimento delle prove per la selezione dei funzionari che parteciperanno al concorso. Il precedente concorso era caratterizzato da una sola prova scritta, ovvero: un questionario a risposta multipla con 7o domande, un test della conoscenza dell’inglese e uno per la verifica delle conoscenze informatiche.

Per il Concorso Agenzia delle Entrate, non si esclude la possibilità che vi sia anche una prova orale e una eventuale fase preselettiva in caso di elevato numero di domande.