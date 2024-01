Concorso Ministero Difesa, bando per 267 posti di lavoro: indetto un nuovo concorso nazionale per diverse posizioni lavorative.

Concorso Ministero Difesa, bando per 267 nuovi funzionari: si assumono a tempo indeterminato negli ambiti amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, storico culturale e sanitario.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro il 29 gennaio 2024 solo con modalità telematica, attraverso il portale inPA. Di seguito, le informazioni più importanti.

Concorso Ministero Difesa, bando: posti

Il reclutamento del Ministero della Difesa riguarda diverse regioni d’Italia e, come già anticipato, diversi settori d’impiego. Ecco la suddivisione dei posti:

N. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1) suddivisi nelle seguenti sedi: Regione Campania: 5 posti; Regione Emilia Romagna: 6 posti; Regione Friuli Venezia Giulia: 2 posti; Regione Lazio: 109 posti; Regione Liguria: 4 posti; Regione Lombardia: 5 posti; Regione Piemonte: 3 posti; Regione Puglia: 1 posto; Regione Sardegna: 1 posto; Regione Sicilia: 4 posti; Regione Toscana: 2 posti; Regione Umbria: 4 posti; Regione Veneto: 6 posti;

suddivisi nelle seguenti sedi: N. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) per la Regione Lazio

per la Regione Lazio N. 75 unità con competenze in procurement (Codice A.3) : Regione Campania: 2 posti; Regione Emilia Romagna: 2 posti; Regione Lazio: 37 posti; Regione Liguria: 5 posti; Regione Lombardia: 1 posto; Regione Marche: 2 posti; Regione Piemonte: 2 posti; Regione Puglia: 8 posti; Regione Sardegna: 3 posti; Regione Sicilia: 3 posti; Regione Toscana: 2 posti; Regione Trentino Alto Adige: 1 posto; Regione Umbria: 1 posto; Regione Veneto: 6 posti;

: N. 5 unità con competenze in psicologia (Codice B.1) da destinare alla Regione Lazio.

Concorso Ministero Difesa: requisiti

Il concorso del Ministero della Difesa è rivolto, in generale, a tutti coloro i quali soddisfino i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politic i;

i; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego;

Mentre i requisiti specifici per ogni abito occupazionale del bando del Ministero della Difesa 2024 sono:

FUNZIONARIO NELL’AMBITO AMMINISTRATIVO, CONTABILE, LINGUISTICO, GIUDIZIARIO E STORICO CULTURALE (CODICI A.1, A.2, A.3)

laurea magistrale (LM) : LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM- 90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM- 90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

FUNZIONARIO NELL’AMBITO SANITÀ (CODICE B.1)

laurea magistrale (LM) : LM-51 Psicologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

: LM-51 Psicologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

Concorso Ministero Difesa, bando: selezione

Le selezioni constano di sue fasi, divise per codici di concorso: una prova scritta e la valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti. La prova si considera sperata con un punteggio superiore di 21/30.

n. 25 quesit i volti ad accertare le conoscenze afferenti alle materie specifiche dei rispettivi profili messi a concorso;

i volti ad accertare le conoscenze afferenti alle materie specifiche dei rispettivi profili messi a concorso; n. 8 quesiti per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Per la valutazione dei titoli si dovrà aspettare il superamento della prova scritta. Saranno attenzione: le politiche pubbliche (Codice A.2), le competenze in procurement (Codice A.3) e, in generale, si terrà conto delle specifiche esperienze professionali già maturate. L’esperienza lavorativa, con specificazione dell’ente pubblico o privato o dell’organizzazione internazionale, dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione.