Concorsi Sicilia: posti per diplomati e laureati nell’Isola

Nuovi concorsi in Sicilia, sia per diplomati che per laureati. Tra le selezioni attive, una anche all'Università di Catania.

Concorsi Sicilia: nuove selezioni indette nelle province siciliane. Tra tutti presente un concorso da ben 43 posti per l’Università di Catania e diversi posti per laureati all’azienda ospedaliera palermitana. Ecco nel dettaglio in cosa consistono i concorsi citati.

Concorsi Sicilia: Palermo

L’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, ha indetto due concorsi. L’azienda pubblica ricerca nello specifico due figure laureate. La prima sarà incaricata alla Direzione di struttura, con una durata complessiva di 5 anni. La figura ricercata dovrà essere specializzato nelle discipline ortopediche e traumatologiche. La scadenza per presentare la propria candidatura è prevista per il 21 gennaio 2024.

La seconda figura invece è richiesta per un posto a tempo indeterminato come dirigente medico di chirurgia generale. La scadenza per candidarsi alla posizione è prevista per il 1° febbraio 2024. Entrambi i concorsi richiedono una laurea in medicina e suddetta specialistica negli ambiti ricercati. Per maggiori informazioni riguardo i requisiti per presentare la propria candidatura si rimanda alla lettura dei bandi integrali.

Concorsi Sicilia: Trapani e provincia

Per la provincia di Trapani sono stati indetti diversi concorsi: di seguito riportiamo due tra i più recenti.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Un concorso per aspiranti piloti di navi . La domanda può essere presentata alla guardia costiera con scadenza il prossimo 2 marzo .

. La domanda può essere presentata alla guardia costiera con scadenza il prossimo . Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani: concorso per un posto da direttore medico cardiologo. La domanda scade il prossimo 6 febbraio.

Concorsi Sicilia per diplomati: Università di Catania

È stato pubblicato sul sito dell’ateneo un bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. I posti disponibili sono 43, di personale di categoria C.

Per maggiori informazioni riguardo i requisiti, si rimanda alla lettura del bando ufficiale. Tuttavia, va precisato che il concorso in questione è rivolto a personale diplomato. Sarà necessario per la selezione possedere nozioni di diritto amministrativo, una conoscenza di base della normative di trattamento e protezione dei dati personali, conoscenze di base di contabilità, dei principali programmi comunitari di ricerca e formazione. Inoltre, è richiesta una conoscenza minima nell’uso della lingua inglese e di apparecchiature informatiche più utilizzate.