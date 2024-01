Bonus mutuo e affitto 2024: requisiti e importi

Bonus mutuo e affitto 2024: agevolazione nella nuova Legge di Bilancio che rientra nei fringe benefit. Ecco le informazioni necessarie.

Bonus mutuo e affitto 2024: nuova agevolazione per questo nuovo anno, atta a dare un aiuto per sostenere le spese di affitto e mutuo della prima casa. A farsene carico sarà il datore di lavoro, il quale avrà la possibilità di riconoscere il bonus con cui rimborsare i dipendenti. Tuttavia, non sono previsti degli obblighi.

Il provvedimento rientra tra i cosiddetti fringe benefit.

Ecco come funziona il bonus e quali sono i requisiti per poterlo ottenere.

Bonus mutuo e affitto 2024: che cos’è

Come già anticipato, l’agevolazione consiste nella possibilità del datore di lavoro di rimborsare il dipendente per quanto concerne le spese di affitto della prima casa e per i soli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Per gli affitti, la quota rimborsabile è calcolata in base al canone mensile mentre, per i mutui non è tutta la rata a poter essere rimborsata ma solamente il tasso d’interesse.

Bonus mutuo e affitto 2024: limiti del reddito

Se nel 2023 la detassazione dei fringe benefit, compreso il suddetto bonus, era destinata ai soli lavoratori con figli, nel 2024 si ritorna a un impianto più generalista. Ecco, di seguito, quali sono le nuove soglie:

1.000 euro per tutti i lavoratori;

per tutti i lavoratori; 2.000 euro per quelli con figli a carico, quindi con reddito fino a 2.840,51 euro nel caso degli under 24, 4.000 euro per chi ha compiuto i 24 anni di età.

Bonus muto e affitto 2024: come ottenerlo

Ad occuparsi dell’agevolazione sarà il datore di lavoro che potrà decidere se dare la possibilità o no al dipendente, visto che non sono previsti degli obblighi. Tuttavia, il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avere diritto al bonus maggiorato fino a 2.000 euro indicando il codice fiscale dei figli.

Per ulteriori dettagli, bisognerà attendere l’uscita della circolare INPS, per prendere visione di quale sarà tutta la documentazione necessaria al fine di giustificare l’erogazione del rimborso.